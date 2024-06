Olimpiadi, Mattarella: seguendo atleti i ragazzi sollecitati a sport

Roma, 13 giu. (askanews) - "A Parigi coinvolgerete i nostri concittadini che vi seguiranno intensamente, io tra questi, via tv e via web, offrirete loro prestazioni e risultati ma c'è un risultato ulteriore: che tanti ragazzi e ragazze e anche tanti adulti saranno sollecitati a dedicarsi alla pratica sportiva, un risultato affascinante e non secondario delle olimpiadi e paralimpiadi". Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia di consegna al Quirinale della bandiera agli atleti in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024.

"Ieri ho commesso un'infrazione alla prassi del protocollo del Quirinale andando una seconda volta al medesimo evento, ma vi assicuro che ne valeva la pena per la straordinaria staffetta della 4 per 100 ma non solo, per la 4per4 e per tutte le altre, questo significa sottolineare ancora una volta quanto siano importanti passione, sacrifici, impegno e dedizione nella vita".