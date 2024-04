Olimpiadi 2024, Bach: "Il Cio utilizzerà AI in modo responsabile"

Londra, 22 apr. (askanews) - La tecnologia da anni aiuta gli atleti a migliorarsi, ma ora l'intelligenza artificiale sbarca anche ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 come annunciato in occasione della presentazione dell'agenda olimpica sull'AI a Londra. Il presidente del CIO Thomas Bach ha affermato che l'intelligenza artificiale può aiutare a identificare gli atleti di talento "in ogni angolo del mondo".

Per gli esponenti del comitato olimpico la è tecnologia in rapido progresso e può essere usata per trarre vantaggio nello sport ad esempio personalizzando i metodi di allenamento, ma anche proteggendo gli atleti dalle molestie online e da possibili attentati, migliorando l'esperienza visiva per le persone che guardano lo sport da casa.

"Siamo determinati a sfruttare il vasto potenziale dell'intelligenza artificiale in modo responsabile", ha affermato Bach.