Stefania Auci: importante disciplinare su IA, anche per scrittura

Siracusa, 14 apr. (askanews) - Quello dell'IA è un tema molto delicato anche per la scrittura, che va disciplinato, ha detto Stefania Auci, scrittrice tra gli altri del grande successo "I Leoni di Sicilia", parlando a margine degli Stati Generali del Cinema a Ortigia, dove ha partecipato a un panel sulla sceneggiatura.

"É un tema delicato, arranchiamo in Italia sia dal punto di vista legislativo che di consapevolezza, l'Intelligenza artificiale sta creando una nuova modalità di pensiero e scrittura".

"Ci troviamo davanti a un'entità sia pure computer based ancora non autonoma ma per certi campi sta già accadendo anche per la scrittura e la sceneggiatura, è importante disciplinare questa produzione, capire come definirla, se artistica o meno e capire soprattutto il limite tra attività umana e al computer".