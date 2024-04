Cotarella: oltre 6 milioni di notti in vigna per i turisti

Milano, 14 apr. (askanews) - Sono oltre sei milioni le notti trascorse tra le vigne nel 2023 dagli enoturisti italiani e stranieri che hanno preso d'assalto strutture agrituristiche, bed&breakfast e case vacanza con l'obiettivo di vivere esperienze nel mondo del vino. È uno dei dati emersi da una analisi di Coldiretti su dati Terranostra, Campagna Amica e Airbnb diffusa in occasione dell'apertura del Vinitaly. "Il fenomeno dell'enoturismo è in continua crescita - spiega Dominga Cotarella, presidente di Terranostra - è la dimostrazione di come il vino, insieme al cibo, sia uno degli elementi più attrattivi del nostro made in Italy grazie alle eccellenze offerte dai nostri territori e alla professionalità offerta dalle nostre strutture".

"Un segnale evidente di questo fenomeno lo dimostra in modo concreto l'accordo che Coldiretti ha siglato con Airbnb, Terranostra e Campagna Amica che punta al racconto di tre distretti del vino - ha aggiunto - le colline del Veneto col Prosecco, i castelli romani nel Lazio, il parco del Pollino in Calabria tre territori molto diversi con identità, storia e cultura, persone che lavorano".