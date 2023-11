Olanda, Timmermans: incredibilmente triste, difenderemo la democrazia

Milano, 23 nov. (askanews) - "Non posso nascondere che stasera sono incredibilmente triste. E non ha nulla a che fare con il nostro risultato, perché abbiamo fatto un buon lavoro. Non ha nulla a che vedere con il vostro duro lavoro, perché avete fatto un lavoro fantastico, davvero. Ma ha a che fare con il fatto che non abbiamo ancora convinto abbastanza olandesi che non si possono risolvere tutti i problemi che abbiamo - e sono enormi - sulle spalle degli altri. Non è possibile". Così l'ex commissario Ue Timmermans ha commentato a caldo la vittoria dell'estrema destra populista di Geert Wilders in Olanda, aggiungendo che il lavoro del suo partito ora sarà "difendere la democrazia" nel suo Paese.