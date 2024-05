Nuovi Orizzonti, messaggio Papa Francesco per 30 anni comunità

Roma, 20 mag. (askanews) - Papa Francesco si è unito con un videomessaggio diffuso da Vatican News alla festa per i 30 anni della comunità Nuovi Orizzonti fondata da Chiara Amirante, che nella solennità di Pentecoste hanno avuto per teatro il Palazzetto dello Sport di Veroli, in provincia di Frosinone, in compagnia di personalità e artisti. Il "popolo della notte" ha detto Francesco, in 30 anni è diventato il "popolo della gioia". Ma non ha perso - e anzi deve custodire con cura - "una delle cose più belle del vostro carisma", la "vicinanza ai poveri, agli scartati, a quelli che sono messi da parte della società".

È l'ora di tagliare "una bella torta", dice Francesco alla comunità. Ed è anche il tempo di verificare che non si profili quell'insidia che accompagna un movimento ecclesiale nel suo sviluppo, il pericolo "che il carisma si annacqui un po e perda quella forza dell'inizio". Il carisma va custodito: va custodito dalla fondatrice, va custodito dai collaboratori e va custodito dalla Chiesa con due cose fondamentali: la preghiera - non si può andare avanti senza la preghiera - e il coraggio, non perdere quella parresia, quel coraggio di portarlo avanti.

Il rischio, prosegue il Papa, è che se non si vive "con la forza dello Spirito" i "momenti bui" che possono accadere, si possa finire col "cercare soluzioni che non siano evangeliche per portare avanti il carisma". Invece custodire il carisma, ripete, va fatto con "lealtà" e "obbedienza" alla Chiesa "e non a qualche pressione di fuori" che approfitta delle situazioni per svuotarlo di senso. Francesco rivela di essere rimasto colpito quando nel 2019 ha visitato la cittadella "Cielo", cuore di Nuovi Orizzonti, constatando di persona "la voglia di portare avanti la Chiesa" che anima la comunità.

A quei tempi ho visto che voi avevate qualche difficoltà, ma sono rimasto contento del modo come voi li avete risolti, voi sapete come risolvere le cose, le difficoltà. Ma una delle cose più belle del vostro carisma è la vicinanza ai poveri, agli scartati, a quelli che sono messi da parte della società e li prendete ma senza togliergli la libertà e li fate andare con voi.