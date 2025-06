"Nostra Signora delle Lacrime", il rap di Kento per Sos Méditerranée

Roma, 24 giu. (askanews) - "Nostra Signora delle Lacrime" è il nuovo singolo di Kento prodotto da Mad Simon, in uscita venerdì 27 giugno per Time 2 Rap. "Come è possibile credere alla bugia che, se questo mare è nostro, questa gente non lo sia?": con queste rime dirette Kento torna a denunciare quella strage silenziosa, in atto da anni nel Mediterraneo centrale. Primo artista musicale in assoluto a prendere parte a una intera missione di ricerca e soccorso, nello specifico quella a bordo della nave Ocean Viking di SOS Méditerranée avvenuta nel dicembre 2024, Kento ha voluto cristallizzare questa esperienza nelle parole e nelle immagini di "Nostra Signora delle Lacrime".

Imbarcatosi nel porto di Siracusa, è stato aggregato all'equipaggio dei gommoni di intercetto che per primi si avvicinano alle imbarcazioni in difficoltà ed effettuano materialmente le primissime operazioni di salvataggio ed il trasbordo sulla nave madre. Durante l'operazione, che ha portato al salvataggio di 48 ragazzi - quasi tutti minorenni - alla deriva in acque internazionali, i soccorritori hanno subito una manovra intimidatoria da parte della guardia costiera libica, ad opera della famigerata Ubari 660. La motovedetta - regalo italiano alla guardia costiera libica - tristemente nota per aver già sparato addosso a un pescatore siciliano, ferendolo, nella primavera del 2021. Dopo gli attimi di paura e tensione, è arrivato il momento della musica e della festa, con Kento e i giovani naufraghi che hanno celebrato insieme, con un concerto sul ponte più ampio della nave, la gioia di essere vivi e di essere insieme.

"Quasi tutti i ragazzi mi hanno raccontato di aver vissuto la tremenda esperienza dei campi di schiavitù libici", racconta Kento. "Una disgrazia disumana e indegna della nostra epoca, per la quale la politica europea di ieri e di oggi deve assumersi pesanti responsabilità. Portare la mia musica a queste persone coraggiose e sfortunate è stato il momento più emozionante della mia carriera e, con questo nuovo singolo, provo a trasmettere la stessa emozione a chi vorrà ascoltarlo".

Nelle liriche, le parole di Kento si alternano alle voci dei ragazzi registrate durante i primissimi momenti del salvataggio, trasponendo nelle rime tutte le emozioni e le sensazioni vissute durante i 16 giorni dell'imbarco. Una rap ballad dal sapore malinconico confezionata da Mad Simon, dove archi e cori sostengono un delicato e continuo pathos. Ad impreziosire il brano il contributo all'arrangiamento di Claudio Bruno, già compositore per Gazzelle, Fulminacci, Alfa ed i musicisti Gabriele Roia, Riccardo Roia e Tiziano Codoro.

"Ci siamo davvero commossi nell'ascoltare questo brano - racconta Valeria Taurino, direttrice generale di SOS Méditerranée Italia -. Chiunque sia stato a bordo riconosce nelle parole di Kento una verità poetica che lui è riuscito a condensare in questa canzone. Alla fine è quello che gli artisti fanno, raccontare ciò che gli altri provano ma hanno difficoltà ad esprimere. E in questo brano c'è tutta la tragedia, la gioia, il coraggio e la paura di un atto semplice, umano, doveroso: salvare vite umane in mare. Grazie a Kento per averlo raccontato con le sue rime".

La pubblicazione è accompagnata dal videoclip realizzato da Davide Morabito con le immagini di Cecilia Palmeri per Factanza Media, dove sono ripresi tutti i momenti salienti della missione: dall'imbarco ai salvataggi, fino alla jam session finale improvvisata sul ponte.

Con "Nostra Signora delle Lacrime" Kento supporta SOS Méditerranée anche chiedendo a chi lo vorrà, di contribuire alle cause della ONG.