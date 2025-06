Le Vie del Giubileo: a Celleno la terza tappa

Celleno, 9 giu. (askanews) - Due giorni nel suggestivo Borgo Fantasma di Celleno che ospita la terza tappa del progetto "Le Vie del Giubileo" promosso da Regione Lazio ed ARSIAL. Un appuntamento, quello di Celleno, che coincide con la tradizionale Festa della Madonna dei Ciliegi, cuore spirituale e identitario del borgo. Tra produttori, confetture, dolci tipici e tanti altri prodotti del territorio la due giorni si anima con feste, spettacoli, mostre d'arte e masterclass di degustazione. Tappa di Celleno che arriva al primo giorno dalla nomina di Presidente ARSIAL di Massimiliano Raffa:

"Festeggiamo la Madonna delle ciliegie, festeggiamo un territorio dei produttori, festeggiamo anche una comunità religiosa e nel solco della tradizione abbiamo come al solito organizzato un esempio dei nostri prodotti migliori, ovviamente la ciliegia la farà da padrona e festeggio, anche sì, la mia presidenza. Sono assolutamente convinto che il lavoro che abbiamo incominciato e che stiamo portando avanti sia un lavoro fatto bene, che ci siano tutti quanti gli elementi per alzare ancora di più l'asticella, anche se ritengo che l'ARSIAL abbia fatto in questi due anni veramente dei passi da gigante. Continueremo ad applicare il modello Lazio, lo affineremo, soprattutto cercheremo all'interno del modello Lazio, nella parte delle relative partnership, ancora più supporto da parte degli stakeholders del nostro territorio".

Dopo il consueto taglio del nastro e l'apertura della terza tappa de Le Vie del Giubileo, il via ad una tavola rotonda promossa dal sindaco di Celleno, Luca Beraldo sugli intrecci di enogastronomia, cultura e paesaggi lungo le vie della fede. Presenti sul palco Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo, Daniele Sabatini, Consigliere della Regione Lazio e il Consigliere Giulio Zelli presidente della commissione agricoltura della regione Lazio.

"Le vie del giubileo, una manifestazione che unisce cultura, tradizione, fede e sviluppo territoriale come quello che cerchiamo di portare avanti all'interno della Commissione Reggi, in Parlamento Europeo, proprio per lo sviluppo regionale, rimodulazione di fondi, programmazione affinché i nostri territori possano avere una visione importante che arriva dall'Europa e che possa essere messa a terra dai nostri sindaci e dai nostri amministratori, anche grazie alle agenzie come ARSIAL che stanno promuovendo questo progetto di grande lungimiranza e anche di grande concretezza nei nostri territori di tutto il Lazio". Le parole di Antonella Sberna, Vicepresidente del Parlamento europeo.

"Le vie del giubileo si contraddistingue sempre di più come un viaggio nella nostra regione, nel Lazio, tra i cammini di fede, ma anche tra i luoghi della tradizione, alla riscoperta di sapori, ma anche alla riscoperta di luoghi come questo. Oggi ci troviamo a Celleno, in questa terza tappa, un borgo fantasma, un comune, un paese dalle potenzialità straordinarie che noi, come Regione Lazio, con la collaborazione di ARSIAL abbiamo il dovere non solo di comunicare, far conoscere, promuovere, ma anche il compito di salvaguardare per quelle che sono le sue bellezze, quelle che sono le sue straordinarie potenzialità dal punto di vista della cultura rurale e in ambito turistico". Così Daniele Sabatini, Consigliere della Regione Lazio.

Anche con la tappa di Celleno Regione Lazio ed ARSIAL mettono al centro l'anima spirituale del territorio promuovendo le produzioni tipiche, all'insegna di un turismo lento e consapevole con al centro borghi, monasteri, le aree naturali e le filiere locali.