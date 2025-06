L'incontro dei ministri degli Esteri di Iran Francia, Germania e Gb

Ginevra, 20 giu. (askanews) - Nelle immagini girate dal ministero degli Esteri tedesco, l'inizio dell'incontro d'urgenza che si svolge a Ginevra, in Svizzera, per cercare una via d'uscita diplomatica dalla guerra tra Iran e Israele. All'incontro partecipa il ministro degli Esteri dell'Iran, Abbas Araghchi, e quelli di Germania, Francia e Gran Bretagna, rispettivamente Johann Wadephul, Jean-Noel Barrot e David Lammy. All'incontro è presente anche l'Alta rappresentante per la politica estera dell'Ue, Kaja Kallas, un formato negoziale ultraventennale sul mai risolto dossier del nucleare iraniano.