Investimenti, Marchetti (Generali): armonizzare normative Ue

Roma, 9 giu. (askanews) - "Serve armonizzazione delle normative, una vigilanza molto più integrata e lavorare sull'educazione finanziaria". Lo ha detto Fabio Marchetti, Head of Public Affairs and Regulatory Advocacy di Assicurazioni Generali, intervenuto oggi all'incontro Connact Finance & Insurance dal titolo "Il piano UE per investire i risparmi degli europei nelle aziende europee". L'evento è in collaborazione con l'Ufficio Italia del Parlamento europeo, con il patrocinio di Commissione europea, ENEA, European Commitee of the Regions, Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, Regione Calabria, Regione Lazio e Regione Molise. Connact è promosso anche da Assonime, Federcasse - BCC Credito Cooperativo, Generali e Intesa San Paolo.