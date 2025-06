Nissan Micra torna in Italia 100% elettrica

Roma, 9 giu. (askanews) - La sesta generazione di Nissan Micra torna in versione 100% elettrica per continuare la sua storia di successo, iniziata nel 1992, quando arriva nel mercato italiano e rivoluziona profondamente e per sempre il segmento delle vetture cittadine.

Design iconico dalle forme tondeggianti, capace di distinguersi e sedurre al primo sguardo, Nissan Micra è la prima City Car a introdurre tecnologie innovative fino ad allora tipiche dei segmenti superiori, fissando così nuovi standard nel segmento che nel 1993 le valgono il premio Car Of The Year, prima vettura giapponese in assoluto ad aggiudicarsi il prestigioso riconoscimento.

Negli anni sono i numeri descrivono il successo della piccola grande Nissan. Dal 1992 al 2022, anno della sua quinta generazione, sono circa 600.000 le Micra vendute in Italia, pari al 42% di tutte le vetture Nissan vendute nello stesso periodo nel nostro Paese.

Ora la nuova Micra arriva in un contesto di mercato in cui il segmento B si conferma il più importante in Italia e in crescita negli ultimi quattro anni. Inoltre, all'interno di questo segmento le vendite elettriche sono in forte crescita, tanto che nei primi 4 mesi del 2025 hanno registrato volumi superiori a quelli dell'intero 2024, una tendenza confermata anche per i prossimi anni.

Marco Toro, presidente e AD di Nissan Italia:

"Micra ritorna alla sua sesta generazione 100% elettrica cercando di dare risposte a tutti i clienti che hanno delle perplessità rispetto al mondo dell'elettrico, essenzialmente autonomia ed esperienza di ricarica. Sull'autonomia con due batterie superiamo i 400 km e sull'esperienza di ricarica due cose importanti, la velocità, dal 15 all'80% di ricarica in 30 minuti, e la possibilità di avere una pianificazione del percorso intelligente grazie alla connettività che legge la batteria allo stato di partenza, posiziona i punti di ricarica lungo il percorso, se disponibili o no, permettendo al cliente di arrivare a destinazione con sufficiente carica ed evitando il problema dell'autonomia".

La nuova Nissan Micra rilancia dunque la sfida in un segmento che l'ha vista protagonista e lo fa esaltando i suoi punti di forza che l'anno resa famosa negli anni: design iconico, piacere di guida e tecnologia avanzata, con tante soluzioni ripensate e adattate alle esigenze e ai gusti dei clienti moderni.

Inoltre, grazie al programma Nissan More la garanzia di Micra si estende fino al decimo anno di vita della vettura o fino al limite di 200.000 km di percorrenza.

Il lancio della nuova Micra, inoltre, inaugura un periodo di grandi novità per Nissan in Europa e in Italia e sarà seguita, entro il 2026, dai lanci dalla nuova LEAF, della nuova generazione della tecnologia e-POWER e del nuovo Juke in versione elettrica.