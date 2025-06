Cittadinanza, Sonny Olumati: "Futuro è qui, non ci vedranno arrivare"

Roma, 9 giu. (askanews) - "Non bisogna avere le facce da funerali, non bisogna pensare che sia finito qualcosa, perché ogni cambiamento ha bisogno di tempo e inizia sempre con un bagno di verità, questo è stato il nostro bagno di verità. E io sono contento, perché ogni volta che bisogna costruire qualcosa si parte sempre dalle fondamenta, questo è il nostro primo mattone": Sonny Olumati, 39enne ballerino nato in Italia da genitori nigerani e co-presidente del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, in conferenza stampa dopo la chiusura dei seggi, al comitato di Soho House a Roma.

"Sono i giovani che fanno il futuro, per un governo come quello attuale, che è king dell'astensionismo, i giovani possono non contare nulla, ma il futuro è già qua, bisogna solo guardarlo e non farsi trovare impreparati. E come ha detto qualcuno 'non ci vedranno arrivare", ha aggiunto.