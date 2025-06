Milano, 9 giu. (askanews) - Il Segretario Generale della Nato Mark Ruttesi si a costruire una Alleanza "più forte, più equa e più efficace" e chiede un "aumento del 400%" delle capacità di difesa aerea e missilistica in risposta alla minaccia russa. "Vediamo in Ucraina come la Russia diffonde il terrore dall'alto, quindi rafforzeremo lo scudo che protegge i nostri cieli", ha affermato Rutte in un discorso al think tank di Chatham House a Londra.