Nell'era digitale: impatto criptovalute sull'economia reale

Roma, 13 mag. (askanews) - Le criptovalute stanno attraversando una fase di trasformazione, che molti analisti definiscono decisiva. Secondo le previsioni, il 2025 sarà l'anno della loro piena transizione nel mainstream, con una crescente accettazione da parte dei gestori patrimoniali tradizionali e un ruolo sempre più determinante nel sistema finanziario globale. Sarà proprio questo il focus del meeting, dal titolo "Nell'era digitale: l'impatto delle criptovalute sull'economia reale" che si terrà il prossimo 15 maggio alle 9.30 presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Economia Sapienza Università di Roma e promosso dal Consorzio T-Tauri con il patrocinio della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, della Regione Lazio, di Unindustria e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. L'evento vedrà la partecipazione di accademici, esperti di innovazione tecnologica, rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale. L'intervento introduttivo sarà infatti a cura del Viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini e si prevede, inoltre, la presenza dell'On. Sandra Savino, sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'incontrò costituirà un'occasione di confronto sui grandi nodi aperti del nostro tempo: la sicurezza informatica delle criptovalute nell'era del quantum computing, il difficile bilanciamento tra innovazione e regolamentazione nel trattamento dei dati personali su blockchain, oltre alle sfide poste dal crescente utilizzo delle stablecoin come strumenti di politica economica. Nel nostro Paese il mercato Blockchain & Web3 nel 2024 ha raggiunto un valore pari a 40 milioni di euro, 5% in più rispetto all'anno precedente. Il 49% degli investimenti si concentra nel settore finanziario e assicurativo, mentre sta crescendo l'interesse della Pubblica Amministrazione. Eppure, il tessuto imprenditoriale italiano resta ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei, con startup che spesso preferiscono emigrare verso ecosistemi più dinamici e favorevoli all'innovazione 1 . Durante l'evento del 15 maggio, interverranno esponenti di spicco del mondo accademico, tra cui il Preside della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma, Giovanni Di Bartolomeo, insieme al professor Giuseppe Ciccarone, Ordinario di Economia presso la Sapienza Università di Roma, e il professor Bernardino Quattrociocchi, Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la Sapienza Università di Roma che modererà i lavori.

Parteciperanno inoltre Giuseppe Emanuele Cangemi, Vicepresidente del Consiglio Regionale del Lazio, Giuseppe Biazzo, Presidente di Unindustria, Giovanni B. Calì, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, a testimoniare il forte interesse delle realtà economiche e professionali italiane. Saranno presenti anche Pamela Pace, Head Advisory Neverhack Southern Europe, e Giuseppe Pastore, Presidente del Consorzio T-Tauri.