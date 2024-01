Nascite, inizio anno animato in sale parto della Santa Famiglia

Roma, 3 gen. (askanews) - Un fiocco rosa ed uno celeste, Elisa e Ludovico nascono in contemporanea allo scoccare della mezzanotte del 31 dicembre nelle sale parto della storica Struttura Santa Famiglia a Roma, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia, Centro Nascite di eccellenza divenuta negli anni méta prescelta dalle coppie provenienti da tutta Italia, la cui gravidanza è al termine nei giorni a ridosso del Capodanno.

Mamme e papà hanno così festeggiato il nuovo anno insieme all'equipe medica coordinata dal ginecologo Dott. Luca Cipriano, insieme ai colleghi Dott.ssa Benedetta Lobozzo e Dott. Eugenio Rolfini, alla Dott.ssa Chiara Sciommeri (anestesista), agli ostetrici Marzia Alunno, Alessio D'Angelo, Valentina Fabrizi, Elisa Speranza ed alla pediatra Dott.ssa Jessica Gubinelli, con l'augurio che il 2024 sia migliore sul fronte della natalità nel nostro Paese.

Un ultimo giorno dell'anno molto animato nelle corsie e sale parto della Struttura che ha visto nascere altri 4 bambini nelle ore che hanno preceduto la mezzanotte: Samuele, Sole, Vittorio. Singolare nascita per Santiago, il cui papà, originario dell'Argentina, ha potuto seguire la nascita del suo piccolo in collegamento dalla sua terra nativa. Nascite che sono un bellissimo messaggio di speranza per un'inversione di tendenza dei nuovi nati nel nuovo anno.

"I primi nati del 2024 sono due bimbi e simbolicamente sono una coppia, a ricordarci che la vita di un nuovo nato va sempre celebrata e tutelata nasce una donna che ha in sé la forza generatrice, e un uomo: entrambi sono una promessa di futuro. Sono felice per le famiglie di Elisa e Ludovico, che ringraziamo di averci scelto, a loro i nostri migliori auguri per il lieto evento", il commento della direttrice della Casa di Cura Santa Famiglia, Donatella Possemato.