Napolitano, Casini: voglio ricordarne l'umiltà, puntuale e puntiglioso

Roma, 24 set. (askanews) - "Voglio ricordare l'umiltà di questo uomo che è stato ai vertici dello Stato per tanto tempo, primo a essere rieletto presidente della Repubblica e che è tornato in questo palazzo, il Senato, con noi alla commissione esteri; il più puntuale di tutti, il più puntiglioso, colui che era il primo a entrare e l'ultimo a uscire, seguiva tutti i dossier della politica internazionale, questo significa amore per il Parlamento, per le istituzioni e per l'Italia".

Così il senatore Pier Ferdinando Casini ha ricordato il presidente emerito Giorgio Napolitano, dopo avergli reso omaggio alla camera ardente in Senato.