"Napoli-New York", il trailer del nuovo film di Salvatores

Milano, 21 ott. (askanews) - Primo trailer ufficiale di "Napoli-New York", nuovo film di Gabriele Salvatores, in uscita il 21 novembre, che racconta il viaggio verso una nuova vita.

Nel film Pierfrancesco Favino, Dea Lanzaro, Antonio Guerra, Omar Benson Miller, Anna Ammirati, Anna Lucia Pierro, con la partecipazione di Tomas Arana, Antonio Catania. Il soggetto è di Federico Fellini e Tullio Pinelli: nell'immediato dopoguerra, tra le macerie di una Napoli piegata dalla miseria, i piccoli Carmine e Celestina tentano di sopravvivere come possono, aiutandosi a vicenda. Una notte, s'imbarcano come clandestini su una nave diretta a New York per andare a vivere con la sorella di Celestina emigrata mesi prima. I due bambini si uniscono ai tanti emigranti italiani in cerca di fortuna in America e sbarcano in una metropoli sconosciuta, che dopo numerose peripezie, impareranno a chiamare casa.

Il film è una produzione Paco cinematografica con Rai cinema, in associazione con Groupama Assicurazioni, con il contributo di Regione Friuli Venezia Giulia e FVG Film Commission Regione Campania e Film Commission Regione Campania.