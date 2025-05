Milano, 6 mag. (askanews) - "A mezzanotte tra il 7 e l'8 maggio avrà inizio una tregua di 72 ore per celebrare l'80° anniversario della Grande Vittoria, annunciata dal presidente russo Vladimir Putin il 28 aprile": la Russia rispetterà i suoi piani per un cessate il fuoco in Ucraina tra l'8 e il 10 maggio, ha affermato Maria Zakharoova, portavoce della diplomazia russa, pochi giorni dopo che il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha respinto la proposta di tregua definendola "manipolazione".