Tel Aviv, 12 ott. (askanews) - Il segretario di Stato americano Antony Blinken è arrivato in Israele dove sono previsti incontri con le autorità israeliane tra cui il premier Benjamin Netanyahu. "Gli Stati Uniti sostengono Israele" che "avrà tutto ciò di cui ha bisogno per difendersi", aveva detto Blinken prima di partire per Tel Aviv.

Domani, secondo fonti palestinesi, Blinken vedrà il presidente palestinese Abu Mazen.