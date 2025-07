Dazi, Bombardieri: siamo preoccupati, serve confronto con il Governo

Roma, 16 lug. (askanews) - "Siamo molto preoccupati. Noi abbiamo bisogno di confrontarci con il Governo, il problema dei dazi non è solo un problema delle aziende, ma è un problema anche dei lavoratori e delle lavoratrici. Ovviamente vorremmo portare le nostre idee, capire, aspettando la decisione finale dell'Ue sulla trattativa, come ci attrezziamo in Italia in caso questa cosa andasse avanti". Così il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, a margine del congresso della Uil.

"Bisogna chiarire che la competenza sulla politica commerciale è europea - ha detto - non è possibile avviare confronti bilaterali, come sento dire ogni tanto da qualcuno. Alla presidente del Consiglio, anche in un momento così delicato, dico: confrontiamoci. I problemi che deriveranno dai dazi, anche al 10%, saranno seri per le aziende, ma soprattutto per l'occupazione. Ci sono delle cose che si possono fare sulle quali vorremmo discutere".