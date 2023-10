M.O., Nardella: manifestazione anti-islam è cerino su benzina

Sesto Fiorentino , 19 ott. (askanews) -redo che fare manifestazioni contro, in un momento così delicato e difficile che abbiamo nel Medio Oriente, con un'allerta terrorismo che si alza in tutte le nostre città ed in tutti i paesi di Europa, con morti civili da ambo le parti, ed il rischio di una escalation che allarghi il conflitto su tutta la regione mediorientale, rappresenti una pericolosa provocazione, è come buttare un cerino acceso in una pompa di benzina". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, a margine di un evento organizzato da Elli Lilly Italia, commentando l'intenzione del ministro e leader della Lega Matteo Salvini, di organizzare una manifestazione 'anti-islam' il 4 novembre.

"Io mi auguro che gli esponenti di governo, anche per la responsabilità che hanno come ministri alla guida del Paese, si impegnino piuttosto su un'azione diplomatica che su un'azione di speculazione politica. Il 4 novembre poi noi ricorderemo l'alluvione di Firenze quindi di sicuro non parteciperemo a questa manifestazione", ha concluso Nardella.