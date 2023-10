M.O., Guterres: consentire l'ingresso a Gaza di acqua e cibo

New York, 12 ott. (askanews) - "Mi rivolgo a tutte le parti e a coloro che hanno influenza su di esse di evitare ulteriori escalation e ricadute" del conflitto in corso tra Israele e Hamas: così si è espresso il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, in una brevissima conferenza stampa tenuta al Palazzo di vetro a New York. "Sono preoccupato per il recente scontro a fuoco lungo la linea blu e per i recenti attacchi segnalati dal sud del Libano", ha continuato Guterres.

"Chiedo il rilascio immediato di tutti gli ostaggi israeliani detenuti a Gaza. I civili devono essere protetti in ogni momento.

Il diritto internazionale umanitario deve essere rispettato", ha detto il segretario dell'Onu, inorridito dalle "le immagini di violenza" dell'attacco ad Israele.

Guterres ha raccomandato che non siano "mai presi di mira tutti gli ospedali, le scuole e le cliniche" e ha ringraziato l'Egitto per l'opera di mediazione.

"Il personale delle Nazioni Unite lavora 24 ore su 24 per sostenere la popolazione di Gaza. E mi rammarico profondamente che alcuni miei colleghi abbiano già pagato il prezzo più alto. Occorre consentire l'ingresso a Gaza di beni essenziali salvavita, tra cui carburante, cibo e acqua.

Abbiamo bisogno di un accesso umanitario rapido e senza ostacoli. Ora".