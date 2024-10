Roma, 11 ott. (askanews) - "Nessuno si sposterà mai se è in un luogo per difendere la pace o per difendere una risoluzione dell'ONU, che hanno preso tutte le nazioni e che hanno sottoscritto i due paesi, perché è stata sottoscritta, noi siamo lì per applicare la 1701 che è stata sottoscritta sia dal Libano sia da Israele". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine della sua visita a Pristina per la cerimonia di avvicendamento del Comando di KFOR (Kosovo Force).