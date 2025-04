Milano, posata prima pietra dello studentato da 1150 posti a MIND

Milano, 1 apr. (askanews) - È stata posata ufficialmente la prima pietra dello studentato che sorgerà a MIND, Milano Innovation Discrict: un progetto di sviluppo a più livelli, che è stato portato avanti da Lendlease, Università degli Studi di Milano e REAM SGR. Alla cerimonia sono intervenuti il presidente regionale Attilio Fontana e il sindaco di Milano Giuseppe Sala. "È importante questo studentato - ha detto Sala ad askanews - perché noi abbiamo una carenza di posti letto per gli studenti non solo a Milano, ma la carenza a Milano è ovviamente più evidente avendo 70mila studenti fuori sede e poco più che 10mila posti letto attuali. Questo studentato e il Villaggio olimpico aiuteranno. Questo poi è un quartiere destinato a rimanere giovane perché qui, al di là dell'Università e dei suoi 11 dipartimenti, la scienza in generale porta giovani ricercatori".

Nel 2027 il distretto sarà frequentato per più del 50% da giovani under 30 e sarà un punto di riferimento per l'istruzione superiore e la ricerca scientifica internazionale. E per REAM SGR la sfida della realizzazione è iniziata. "Ci sono già le ruspe al lavoro - ha aggiunto Oronzo Perrini, presidente di REAM - ed è un percorso nel quale bisogna rispettare i tempi e i costi. L'incremento dei prezzi ha reso molto difficile questa sfida. Però noi siamo come Leandlease, non scappiamo, ci siamo sempre, abbiamo la la capacità di attrarre dei capitali pazienti e che sono qui, hanno sottoscritto questa iniziativa che, come dicevamo, va incontro alle esigenze dei giovani".

I progetti a MIND sono due: una prima residenza universitaria su un'area di circa 6.000 mq nell'area est di MIND in prossimità del grande Campus scientifico dell'Università Statale metterà a disposizione 646 posti letto. Un secondo studentato da 506 posti letto sorgerà nell'area ovest di MIND, di fronte all'ospedale Galeazzi. Complessivamente le due nuove strutture offriranno un totale di 1.152 posti a tariffe convenzionate con il Comune di Milano. "Il tema delle residenze per gli studenti - ha detto la rettrice della Statale, Marina Brambilla - sappiamo è particolarmente rilevante per la città di Milano, per la regione e e quindi sapere che qui avremo la possibilità di ospitare tutti gli studenti che dal resto d'Italia e dal mondo saranno attratti dalla nostra offerta formativa e di ricerca, per noi è davvero un momento particolarmente importante".

E l'importanza del progetto è testimoniata dai molti soggetti coinvolti, a diversi livelli. "D'ora in avanti - ha concluso Perrini - ci togliamo la cravatta e daremo tutti una mano: ci sono dei cronoprogramma molto sfidanti e che ovviamente rispetteremo con l'aiuto di tutti: è fondamentale il partenariato pubblico privato in generale".

Nell'ottica di uno sviluppo che è certamente di tipo immobiliare, ma che porta con sé una forte componente sociale.