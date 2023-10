Metalcoat acquisisce uno stabilimento ad Ascoli Piceno

Bergamo, 23 ott. (askanews) - Metalcoat, azienda specializzata nella commercializzazione di coils preverniciati in alluminio e acciai, si è aggiudicata lo scorso 5 settembre la gara di acquisizione del ramo d'azienda e delle relative linee produttive di Plalam ad Ascoli Piceno, nella zona industriale di Campolungo. Abbiamo parlato con Matteo Trombetta Cappellani, Presidente e Amministratore Delegato dell'azienda:

"L'acquisizione è avvenuta il 5 settembre. È un grosso stabilimento che si trova nella zona di Ascoli Piceno, è un'area molto importante perché si trova nella zona industriale ed è una linea di verniciature in continuo dove ce ne sono molto poche a livello internazionale. Copriremo settori dall'automotive, all'industriale e all'elettrodomestico. Spingeremo l'azienda ad essere una produttiva coprendo tutti i settori".

A soli 50 giorni di distanza, la società comunica l'avvio della produzione all'interno dello stabilimento, grazie alla tempestiva sigla delle autorizzazioni ambientali da parte degli enti governativi locali.

"È stata presa questa azienda e in 50 giorni abbiamo ottenuto le autorizzazioni per la messa e l'accensione della produzione vera e propria. Tutto questo avviene grazie alla volontà sia di noi come imprenditori, ma anche alla voglia del territorio di spingere e voglia di fare. Finalmente facciamo conoscere un nuovo brand".

Si è trattata di un investimento importante, sia in termini logistici che in termini finanziari

"Ci sarà una crescita importante a livello di fatturato. Gli addetti, grazie anche alla nuova produttiva, cresceranno sia in ambito di laboratorio che di settori industriali all'interno dell'azienda".

A maggio 2023 Metalcoat si era trasformata in S.p.A., naturale evoluzione degli importanti risultati ottenuti negli ultimi anni, oltre che passo strategico nel piano di rafforzamento e sviluppo che la società sta portando avanti anche con la recente acquisizione.