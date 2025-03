Meloni: rispondere a dazi con dazi non è buon affare, cercare intesa

Roma, 18 mar. (askanews) - Sulla questione dei dazi "sono personalmente convinta che si debba usare concretezza e pragmatismo per cercare un possibile terreno di intesa" ed evitare una guerra "che non servirebbe a nessuno, né agli Usa né all'Europa. Non sarebbe saggio cadere nella tentazione di rappresaglie che diventano un circolo vizioso" e "in cui tutti perdono". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, durante le comunicazioni in Senato in vista del prossimo Consiglio europeo. "Non sono certa che sia buon affare rispondere a dazi con altri dazi, spenderemo le energie dell'Italia per soluzioni di buon senso guidate più che dall'istinto, dalla logica di reciproco rispetto e convenienza economica", ha aggiunto.