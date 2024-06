Bruxelles, 28 giu. (askanews) - "Io penso che la proposta formulata da popolari, socialisti e liberali per i nuovi vertici europei sia sbagliata nel merito e nel metodo". Così Giorgia Meloni a margine del Consiglio europeo a Bruxelles. "Non sostengo e non ho sostenuto questa proposta, lo considero un grande errore e una mancanza di rispetto dei cittadini europei".