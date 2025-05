Totti: "Lo squalo alle Maldive? Mi hanno detto 'tanto non mozzicano'"

Roma, 5 mag. (askanews) - "Ora perché non si vede... Ma sotto avevo il pannolone e non il costume. Ci hanno portato su quest'isola delle Maldive a fare snorkeling e ci hanno detto 'tanto non mozzicano'. Dovevi stare con le mani chiuse a pugno sennò ti morsicavano le dita. Vedendo uno squalo dal vivo è diverso da quando lo vedi dal vivo. Mozzica le dita dei piedi e delle mani, ai piedi avevo le pinne alle mani dovevo stare con il pugno chiuso. Ho pure pagato per fare quest'escursione. Siamo stati mezz'ora così... Ci aspettava l'osteopata quando abbiamo finito...": così l'ex calciatore della Roma Francesco Totti ospite a Che Tempo che Fa da Fabio Fazio sul Nove ha raccontato dell'incontro ravvicinato con uno squalo alle Maldive.