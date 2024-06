Meloni: dal G7 verranno risultati concreti e misurabili"

Bari, 13 giu. (askanews) - "Il G7 non è una fortezza chiusa in se stessa che deve difendersi da qualcuno ma un'offerta di valori che apriamo al mondo per avere come obiettivo uno sviluppo condiviso". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, aprendo i lavori del G7.

Il G7 vedrà un "confronto in grado di regalare risultati concreti e misurabili. E' un orgoglio - ha concluso - ospitarvi per l'Italia intera. Nonostante si lavori molto spero che possiate assaggiare l'ospitalità per cui l'Italia è famosa nel mondo".