Meloni alle femministe: "La parità non si raggiunge con presidenta"

Genova, 25 ott. (askanews) -"A dispetto delle femministe, che pensano che la parità si raggiunga facendosi chiamare la presidenta, io dico che mi faccio tranquillamente chiamare il presidente e sono fiera di essere a capo del governo in cui il tasso di occupazione femminile raggiunge il più alto livello di sempre, perché per me questa è la parità. Cari amici/e/o/e della sinitra... o... e": così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Genova dal palco di chiusura della campagna elettorale per Marco Bucci presidente della Regione Liguria.