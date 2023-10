Meloni: AI sfida e rischio, bisogna dare un'etica agli algoritmi

Roma, 2 ott. (askanews) - "Vogliamo essere protagonisti dell'intelligenza artificiale, ma è una sfida che le singole nazioni non possono affrontare da sole, ne parleremo al G7 del 2024". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo con un videomessaggio a ComoLake 2023.

"Fino a oggi il progresso ha messo l'uomo al centro, mentre adesso viviamo una realtà in cui l'intelletto rischia di essere soppiantato con conseguenze imprevedibili, come l'aumento delle disuguaglianze e la concentrazione del potere", ha aggiunto.

"Sarebbe un errore considerare l'intelligenza artificiale come una sorta di dominio senza regole, che invece dobbiamo immaginare a tutela dell'uomo. Ma è una sfida che le singole nazioni non possono affrontare da sole, dobbiamo lavorare insieme, la comunità internazionale, per garantire che le applicazioni di questa nuova tecnologia sia un'opportunità al servizio dell'uomo, vogliamo dare un'etica agli algoritmi".