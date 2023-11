Mattarella: la cultura è fondamentale per la pace, viviamo una stagione di pericoli

Napoli, 13 nov. (askanews) - In questa stagione così incomprensibilmente carica di tensioni e di pericoli" e andrebbe richiamato il fatto che "per la pace la cultura è un elemento indispensabile". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo discorso in occasione degli 800 anni dell'Università Federico II di Napoli, ricordando il valore dirimente della cultura e del confronto e dello scambio tra culture per la pace.

"La paura, per usare qui le parole di Benedetto Croce, non è forza ma debolezza - ha concluso il Capo dello Stato - e non costruisce ma distrugge, solo la cultura costruisce. Per questo il ruolo degli atenei è così importante".