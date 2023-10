Mannocchi: nuovo modello societario spa per sviluppare l'attività

Roma, 26 ott. (askanews) - "L'adozione del nuovo modello societario che abbiamo acquisito, essendoci trasformati in società per azioni, società fra avvocati per azioni, ci ha consentito anche di aprirci a soci di capitale che hanno deciso di investire nella nostra realtà. E questo ci consentirà non solamente di sviluppare quello che è il nostro core business, che è notoriamente nel campo dell'assistenza degli istituti di credito, ma anche di guardarci intorno e di avvicinarsi a nuove aree di practice. Cosa che già stiamo facendo perché abbiamo avviato partnership con altri studi più skillati di noi in aree che non sono quelle in cui abbiamo svolto la nostra attività, quale il diritto amministrativo. Abbiamo fatto una partnershio con lo studio dell'avvocato Lepore, che è un noto amministrativista specialista di assistenza di enti pubblici e di società partecipate, con il quale studio abbiamo costituito un'associazione che si chiama Pilc, con la quale intendiamo offrire assistenza strutturata agli enti pubblici in campo legale". Lo ha detto l'avvocato Massimo Mannocchi, founder di MFLaw StaPa, a margine del Salone della Giustizia.