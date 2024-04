Gerusalemme, 5 apr. (askanews) - Migliaia di fedeli musulmani partecipano all'ultima grande preghiera del venerdì per il Ramadan alla moschea di Al-Aqsa, a Gerusalemme Est.Secondo Haaretz, per la prima volta dall'inizio del mese di Ramadan la polizia israeliana ha lanciato gas lacrimogeni da droni nell'area della moschea; 8 persone sarebbero state arrestate per "istigazione e sostegno al terrorismo".