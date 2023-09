Lodi Baséll, tre giorni dedicati all'arte contemporanea

Lodi, 28 set. (askanews) - Carlo Orsini direttore artistico di Platea ha presentato ad askanews la prima edizione del progetto triennale LODI BASÉLL dedicato all'arte contemporanea e patrocinato dal Comune di Lodi. In concomitanza con le giornate inaugurali del Festival della Fotografia Etica 2023, in sinergia con le altre realtà attive sul territorio lodigiano: Associazione 21, Associazione Argine, gli artisti Alberonero e Tonino Negri, lo spazio La Cornice e con la partecipazione della Gian Marco Casini Gallery di Livorno, nelle tre giornate da venerdi 29 settembre a domenica 1° ottobre 2023, una serie di mostre, performance, talk e interventi invitano il pubblico a scoprire Lodi attraverso un itinerario in piu tappe che si estende da via San Fereolo, a Via Maddalena sino a Corso Adda e alla Chiesa di Santa Chiara Nuova.

Il progetto Platea Palazzo Galeano è realizzato anche grazie al supporto dei main partner Ferrari Giovanni Industria Casearia Spa e Consorzio Tutela Grana Padano e ai partner tecnici Solux Led Lighting Technology e Verspieren Broker di Assicurazione.