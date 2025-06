"L'impresa dell'IA", alla Camera: le parole di Panieri

Roma, 21 giu. (askanews) - "L'impresa dell'IA. Come le PMI italiane possono diventare più competitive grazie all'intelligenza artificiale" è il titolo del convegno tenutosi alla Camera dei Deputati, promosso dall'On. Alberto Gusmeroli e organizzato dall'Istituto per la Competitività I-Com in collaborazione con TeamSystem, che hanno presentato uno studio che approfondisce il ruolo strategico dell'Intelligenza Artificiale nel sistema produttivo italiano, in particolare, nelle PMI. A margine dell'evento abbiamo parlato con Bruno Panieri, Direttore Politiche Economiche Confartigianato:

"In Confartigianato noi stiamo riscontrando un interesse molto alto da parte anche delle micro e piccole imprese sui temi dell'intelligenza artificiale che non viene vissuta con particolare apprensione, anzi viene vista come un'opportunità per integrare quella che noi chiamiamo in Confartigianato l'intelligenza artigiana con questa componente tecnologica che certamente è un potenziale che le imprese artigiane possono sfruttare molto bene in tutte le fasi del processo produttivo, sia quelle di assistenza gestionale ma anche in più quelle che attengono alla creatività che è tipica del mondo dell'artigianato e del mondo della piccola impresa. Da questo punto di vista però lamentano anche un deficit di competenze, è molto difficile trovare competenze qualificate che integrino l'azienda sul percorso di adozione delle tecnologie dell'intelligenza artificiale nei processi aziendali ma anche e soprattutto un deficit di politiche agevolative.

Noi reclamiamo un sistema che sappia costruire degli incentivi che possano intercettare anche piccole esigenze espresse dal mondo della piccola impresa e quindi non soltanto incentivi che prevedano una soglia di accesso elevata ma anche incentivi che noi diciamo a banda larga che possano andare a coprire anche esigenze elementari di introduzione però di piccole dosi di intelligenza artificiale e di tecnologie legate all'intelligenza artificiale in azienda che poi magari consentono all'imprenditore di sviluppare una prospettiva di crescita di più lungo sguardo e periodo".