MioDottore Awards 2025, premiati i medici più apprezzati

Roma, 17 giu. (askanews) - MioDottore, piattaforma per la prenotazione online di visite mediche e parte del gruppo Docplanner, ha celebrato i 43 medici italiani più apprezzati sulla stessa piattaforma per il loro impegno, la qualità professionale e la vicinanza ai pazienti. La premiazione ha rappresentato un'occasione per riconoscere e valorizzare l'eccellenza della professione medica. L'evento MioDottore Awards 2025, che è parte del ciclo di incontri Let's Talk, ha premiato non solo la competenza clinica, ma anche empatia, dedizione e capacità di ascolto, nell'ottica di una sanità più sostenibile, umana e innovativa.

Lombardia e Campania guidano la classifica delle regioni con il maggior numero di premiati, seguite da Sicilia e Lazio, Toscana e, a pari merito, Emilia-Romagna, Piemonte e Sardegna. Il Sud si conferma l'area con la maggiore rappresentanza, accogliendo il 51% dei medici premiati. A livello provinciale emergono alcune realtà di spicco: Roma si attesta capitale della sanità d'eccellenza, seguita da Milano, Napoli e Palermo.

Il processo di selezione dei MioDottore Awards si articola in tre fasi: si parte con la valutazione delle opinioni lasciate dai pazienti, in un secondo momento, sono gli stessi professionisti a esprimere una valutazione, basata su criteri di esperienza, preparazione e competenza clinica. Infine, la fase conclusiva prende in considerazione il numero complessivo di recensioni positive, i voti ricevuti dai colleghi e l'attività svolta dal medico all'interno della sezione "Chiedi al Dottore", dove vengono offerte risposte utili ai dubbi degli utenti. Un altro elemento emerso dal premio è la continuità: quattordici medici sono infatti riusciti a mantenere il primo posto nella propria categoria di specializzazione.

Per Luca Puccioni, CEO di MioDottore, i premi "sono un'occasione per restituire valore al lavoro quotidiano dei medici e sottolineare l'importanza di un approccio alla salute fatto di empatia, ascolto e innovazione.Fiducia e costanza sono elementi centrali nel percorso di cura. È proprio da relazioni solide come queste che può nascere una sanità più vicina alle persone e capace di evolversi".