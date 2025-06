Radio Roma compie 50 anni: multicanalità e sguardo al futuro

Roma, 18 giu. (askanews) - Radio Roma, la prima radio-tv di Roma e del Lazio, compie 50 anni e si consolida come polo multimediale locale della Capitale. Attorno alla storica emittente radiofonica, nata il 16 giugno 1975 e protagonista il 1 marzo 2021 di una "nuova ripartenza", negli ultimi anni si è sviluppato un network multipiattaforma: oltre alla radio in Fm e Dab ci sono due canali televisivi regionali.

"Oggi - ci ha spiegato Claudio Micalizio, direttore editoriale di Radio Roma - siamo qui a festeggiare questo che per noi non è un traguardo, è un punto di ripartenza. frattempo Radio Roma è cresciuta. Oggi abbiamo due emittenti televisive che trasmettono sul canale 14 del Digitale Terrestre e sul canale 15 sempre del Digitale Terrestre in tutto il Lazio facciamo informazione, facciamo intrattenimento, interazione con gli ascoltatori vogliamo essere la voce di chi a Roma vive, lavora ma anche dei turisti e abbiamo un animo glocal".

Intrattenimento e informazione sono alla base dell'offerta editoriale del network, che registra quotidianamente 200mila ascoltatori tra Radio Roma, Radio Roma News tv e Radio Roma Tv, a questi si aggiungono circa un milione di utenti che sul Web leggono le notizie di attualità o consultano le repliche e i podcast delle trasmissioni presenti in archivio. Un'offerta di contenuti fruibile grazie anche a una app che veicola tutti i canali. La strategia di sviluppo è stata sostenuta da investimenti significativi per il potenziamento delle frequenze e il restyling degli studi del centro di produzione radiotelevisiva. A questo si aggiunge un incremento degli organici con oltre 50 collaboratori tra gli ambiti tecnico, artistico, giornalistico e commerciale.

Nel progetto di Radio Roma è centrale la tecnologia e in quest'ottica è stata siglata una partnership strategica con Assodigit, associazione nata con l'obiettivo di unire competenze trasversali per supportare le aziende nei percorsi di digitalizzazione. "Il futuro - ha detto Giovanni Cinquegrana, presidente di Assodigit - è sempre più omnicanale, per questo sicuramente il mix tra media tradizionali e media nuovi digitali diventa vincente sia per la comunicazione ma anche per tutte le attività di marketing delle piccole e medie imprese. Per questo nasce questa collaborazione per i prossimi cinque anni tra Radio Roma e Aso Digit proprio con l'obiettivo di fornire un approccio olistico sia alla comunicazione sia alla trasformazione digitale, dove i media tradizionali si incontrano con tutti i nuovi media digitali, intelligenza artificiale per dare opportunità alle imprese di digitalizzare e innovare in una maniera più completa e soprattutto più performante".

Per festeggiare i 50 anni Radio Roma ha organizzato una festa in centro, ma questi primi cinque decenni, ci assicurano dalla radio, vogliono essere un punto di partenza per guardare al futuro.