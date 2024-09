Liguria, Bucci: "Molti elettori di Italia Viva voteranno per noi"

Genova, 27 set. (askanews) - "Ho visto un comunicato in cui consigliano ai propri elettori di andare a votare e di votare dalla parte giusta. Noi abbiamo molti elettori di Italia Viva che voteranno dalla nostra parte. Di questo sono contento e orgoglioso". Lo ha detto il sindaco di Genova e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Liguria Marco Bucci, commentando la decisione di Italia Viva di non partecipare alle prossime elezioni regionali in Liguria, a margine di un sopralluogo sulla nuova Torre piloti del porto di Genova.