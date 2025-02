Legale famiglia Regeni: Al Sisi manca di rispetto agli italiani

Roma, 12 feb. (askanews) - "Al-Sisi ed anche il figlio avevano un ruolo importante. Magari ci saranno delle sorprese, sono inguaribile ottimista. Anche le omissioni e il non venire sono dei segnali e un gesto eloquente, non è solo per Paola, Claudio e Giulio. Ma è un segno per questo Paese ed oggi sarà un giorno in cui il presidente Al-Sisi manca di rispetto a tutti gli italiani". Lo ha detto l'avvocato Alessandra Ballerini, legale della famiglia di Giulio Regeni, poco prima di entrare in tribunale a Roma.

Parlando con i cronisti, con accanto i genitori del giovane ricercatore universitario ucciso in Egitto nel 2016, la penalista ha aggiunto: "Oggi dovrebbero essere ascoltati Carlo Calenda ed il presidente Fico, da quello che risulta è stato l'unico a tenere il punto con il presidente Al Sisi e a fare un incontro unicamente mirato ad avere verità per Giulio Regeni". Fico - ha continuato Ballerini - è stato "il presidente che ha rotto i rapporti del parlamento italiano con il parlamento egiziano". Insomma "quelle conseguenze di cui si è detto ieri il presidente Fico le ha messe in atto".