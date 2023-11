"L'eco di Picasso", il Museo Picasso di Malaga celebra l'artista

Malaga, 29 nov. (askanews) - Il Museo di Picasso di Malaga, città natale del pittore spagnolo, celebra i 50 anni dell'artista con una mostra dal titolo "L'eco di Picasso", fino al 24 marzo 2024. L'esposizione si snoda attraverso le opere principali di Picasso, da cui traggono origine e ispirazione tre generazioni di pittori contemporanei. Un viaggio attraverso i temi a cui l'artista era maggiormente legato: dalla guerra alle donne, attraverso sette stanze disposte su due piani.

La mostra riunisce 55 artisti in un dialogo con Picasso instaurato sia in "tempo reale", durante la vita dell'artista, sia nel presente. In primo luogo, presenta l'opera di Picasso accanto a quella di artisti che hanno riconosciuto la sua influenza sulla loro produzione, tra cui Francis Bacon, Maria Lassnig, George Condo, mentre in secondo luogo presenta artisti contemporanei, 17 dei quali hanno creato opere appositamente per la mostra, esposte per la prima volta.

Tra le 85 opere presenti in mostra, 18 sono dello stesso Picasso, tra cui esempi notevoli come la tela di grande formato Massacro in Corea del Musée Picasso-Paris, che non si vedeva in Spagna da 15 anni.

Curata da Eric Troncy, The Echo of Picasso si basa specificamente sull'influenza delle pratiche artistiche di Picasso sull'arte moderna e in particolare sull'attuale scena artistica mondiale. La mostra funziona quindi come un eco in uno spazio chiuso, esplorando l'esperienza visiva di queste risonanze attraverso prestiti eccezionali di opere di artisti dagli anni Venti a oggi.

Il progetto espositivo propone un viaggio onirico attraverso gli echi delle straordinarie sperimentazioni di Pablo Picasso attraverso diversi periodi, stili e generazioni. L'Eco di Picasso permette ai visitatori di ripensare l'opera dell'artista e di riscoprire un Picasso per i giorni nostri, rivelato dallo sguardo di creatori di altre generazioni.

Il Museo Picasso Màlaga (MPM) celebra quest'anno il suo 20esimo anniversario, confermandosi polo culturale di tutta l'Andalusia, con oltre 8 milioni di visitatori e un programma ricco di esposizioni temporanee. Il 20° anniversario del Museo Picasso di Malaga coincide infatti con gli eventi organizzati dalla "Celebrazione di Picasso 1973-2023", un evento internazionale di eccezionale rilevanza che segna il 50° anniversario della morte dell'artista. La Celebrazione comprende circa 50 mostre ed eventi organizzati da istituzioni culturali dell'Unione Europea (16 mostre in Spagna, 12 in Francia, 2 in Germania, 1 in Belgio e 1 in Romania), 2 in Svizzera, 1 a Monaco e 7 negli Stati Uniti.