Le vie del Giubileo: il cammino prende il via da Subiaco

Subiaco, 25 mar. (askanews) - A Subiaco, la prima tappa del progetto di valorizzazione che unisce i luoghi della spiritualità e le eccellenze dell'enogastronomia per tutto l'anno giubilare. In occasione della festività del Transito di San Benedetto "Le Vie del Giubileo: un cammino di fede e spiritualità tra luoghi, sapori e tradizioni", il progetto promosso dalla Regione Lazio e curato da Arsial ha dato il via ad un percorso che toccherà tutte le province del Lazio nei prossimi mesi. Abbiamo parlato con Giancarlo Righini, Assessore al Bilancio, Agricoltura e Sovranità Alimentare della Regione Lazio

"Questo è quello che vogliamo raccontare, esattamente quello che vogliamo dimostrare. L'esistenza di questo mondo straordinario nelle aree interne della nostra Regione esistono aziende agricole che producono autentiche eccellenze frutto di queste terre e quindi qui abbiamo anche declinato nel miglior modo possibile il concetto di prodotti autoctoni che quindi hanno un forte legame con il territorio che sono il segreto e il successo di questi luoghi straordinari, valorizzarli, farli conoscere e farli apprezzare è il progetto delle vie del giubileo".

È poi intervento il Commissario Straordinario di Arsial, Massimiliano Raffa:

"Il cammino è lungo, molto complesso, però per esempio questa prima tappa è meravigliosa, abbiamo subito avuto la percezione che i nostri produttori fossero contenti di entrare in contatto con la comunità, col territorio, con il sindaco abbiamo trovato immediatamente un'intesa e stiamo già costruendo delle progettualità per i giorni a venire e questo è anche lo scopo di questa iniziativa".

L'iniziativa è stata inaugurata in Piazza Benedetto Tozzi e proseguirà fino a domenica 23, con un mercato dei produttori. La tappa rappresenta un'opportunità per promuovere le eccellenze agroalimentari regionali e incoraggiare la diffusione di un turismo sostenibile e consapevole. Infine è intervenuto il Sindaco facente funzioni di Subiaco, Emanuele Rocchi:

"Io credo che sia un progetto importantissimo, il primo dei tantissimi eventi che si concluderà alla vigilia di Natale all'interno della Regione Lazio e crediamo che queste siano opportunità importantissime sia per Subiaco, sia per la Valle dell'Aniene, ma per tutta la Regione Lazio".

Un viaggio alla scoperta delle radici culturali e produttive del Lazio, che culminerà a Roma con un grande evento di chiusura, celebrando il connubio tra fede, accoglienza e sapori autentici.