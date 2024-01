Newark, 5 gen. (askanews) - Le immagini aeree mostrano le inondazioni nella zona del fiume Trent, vicino a Newark, dopo che la tempesta Henk ha portato forti piogge e forti venti in diverse zone del Regno Unito. Le condizioni meteorologiche estreme hanno indotto le autorità a emettere centinaia di avvisi di allerta per le inondazioni, mentre i residenti devono affrontare gravi disagi negli spostamenti e interruzioni di corrente in alcune aree.