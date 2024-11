Le iniziative di KRUK Italia per la "Giornata senza debiti"

Milano, 14 nov. (askanews) - Una prima volta assoluta in Italia per la "Giornata senza debiti" (www.giornatasenzadebiti.it): l'iniziativa lanciata da KRUK, l'esperto del debito che da 15 anni promuove questo evento negli altri Paesi in cui opera, arriva anche nel nostro Paese per il 14 novembre. Quale migliore occasione del mese dedicato all'educazione finanziaria per arricchirsi di una maggiore conoscenza su cosa significhi avere dei debiti e su quali sono le potenziali complicazioni: economiche, psicologiche e sociali.

Dallo studio condotto da AstraRicerche, emerge che un italiano su due ha un debito e il 43% di questi più di uno. Temi affrontati con particolare attenzione da Tomasz Kurr, CEO di KRUK Italia: "La Giornata senza debiti del 14 novembre è una grande opportunità di parlare di una situazione che incide sulla vita di tante persone, ma che resta un argomento taboo che spesso affrontiamo da soli. Chiunque può avere debiti, ma ciò che è importante è risolvere i problemi connessi ad essi, anche se questo necessita la giusta educazione finanziaria che spesso non abbiamo ricevuto a scuola".

Stress, ansia e paura possono essere all'ordine del giorno per chi affronta debiti e proprio per questo è utile parlarne e ricercare soluzioni, come afferma Catalin Cucu, COO di KRUK Italia: "Con la Giornata Senza Debiti esploriamo l'impatto emotivo e psicologico dei debiti sulla vita delle persone. La ricerca mostra che il 74% di loro subisce conseguenze economiche dai debiti, ma il 62% anche di tipo psicologico. Anche per questo, vogliamo aprire una conversazione per non lasciare solo alcun individuo".

Nel 2023, in Europa KRUK ha assistito più di 250.000 persone e le ha aiutate a superare le sfide dovute ai debiti. Ma è una problematica che potrebbe toccare chiunque, come racconta la psicologa Raffaella Conconi, che è entrata nel dettaglio del nuovo test ideato con KRUK: "Abbiamo ideato un test semplice e veloce per scoprire la propensione a contrarre debiti. In pochissimi minuti si ottengono risposte: potremmo scoprire di essere persone che tendono a rimandare le decisioni finanziarie, piuttosto che esperti nella gestione del denaro o con un approccio più rigido".

I dati confermati da KRUK Italia pongono l'attenzione su un problema molto più comune di quanto possa sembrare e ribadiscono come il parlarne con gli esperti potrebbe essere il primo passo per risolverlo.