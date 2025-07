Layka ricorda "Awdah", attivista di No Other Land ucciso da un colono

Roma, 31 lug. (askanews) - Nella notte tra il 30 e il 31 luglio, durante una commemorazione pubblica a Garbatella a Roma, la street artist Laika ha affisso a Piazza Sauli un nuovo poster dal titolo "Awdah", in memoria di Awdah Kathaleen, attivista non violento e insegnante ucciso da un colono israeliano, conosciuto per aver collaborato al documentario vincitore del Premio Oscar "No Other Land".

"Ho voluto rendere omaggio a una persona straordinaria che ha difeso la propria terra pagando con la vita", ha dichiarato l'artista.