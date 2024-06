Lione, 3 giu. (askanews) - Dopo il via a Parigi, la tournée europea di Taylor Swift arriva a Lione. La star di tutti i record registra con "The Eras Tour" il tutto esaurito ovunque. In Italia, sarà a Milano, il 13 e 14 luglio a San Siro. I biglietti sold out da mesi sono andati a ruba.