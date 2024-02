Roma, 7 feb. (askanews) - "Mi associo ai giusti argomenti e alle parole emerse in maniera unanime da parte di tutti i gruppi e abbraccio la senatrice (Liliana Segre) che speriamo di rivedere presto in aula e a cui rivolgiamo un saluto": così il presidente del Senato, Ignazio la Russa, mentre in aula scoppia un fragoroso applauso per la senatrice Liliana Segre, accusata in un video dall'ex ambasciatrice Elena Basile di non esprimere dolore per i bambini palestinesi uccisi.