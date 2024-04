La nave di aiuti Open Arms torna a Cipro dopo la morte di 7 operatori

Gaza, 3 apr. (askanews) -La nave di aiuti per Gaza Open Arms torna a Cipro dopo la morte in un raid israeliano di 7 operatori umanitari dell'associazione World Central Kitchen. Nelle immagini l'arrivo al porto di Larnaca. A bordo 240 tonnellate non scaricate, altre 100 erano state invece portate giù dalla nave prima della tragedia.

Le autorità di Cipro hanno comunicato di voler continuare ad aiutare Gaza trasportando cibo e medicine via mare nonostante la tragedia appena avvenuta, ma che "è necessario un nuovo coordinamento per la sicurezza degli operatori", come sottolineato dal portavoce del governo Konstantinos Letymbiotis.

L'associazione Wck ha annunciato l'interruzione di tutte le operazioni umanitarie nella Striscia.