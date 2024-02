La Germania legalizza la cannabis a scopo ricreativo

Berlino, 23 feb. (askanews) - I deputati del Bundestag, la camera bassa del Parlamento tedesco, hanno approvato in via definitiva una legge che legalizza la cannabis a scopo ricreativo. Il testo del governo Scholz - adottato con 407 voti a favore e 226 contrari e che entrerà in vigore dal 1 aprile - è stato oggetto di numerose critiche.

Il ministro della salute, Karl Lauterbach, ha difeso la nuova legge dichiarando che la situazione attuale "non è accettabile".

"Oggi abbiamo adottato una legge molto importante che modifica alla base la nostra politica di controllo della cannabis. Perseguiremo due obiettivi. Il primo è combattere il mercato nero. Il secondo obiettivo è migliorare la tutela dei bambini e dei giovani".