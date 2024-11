La Collezione Ramo presenta la quarta Milano Drawing Week

Milano, 22 nov. (askanews) - La Collezione Ramo presenta la quarta edizione di Milano Drawing Week, percorso in 13 tappe dedicato al disegno. Da sabato 23 novembre a domenica 1° dicembre 2024 per nove giorni le opere su carta sono protagoniste in una serie di mostre diffuse nei musei e nelle gallerie della citta di Milano: 3 istituzioni civiche quali il Castello Sforzesco e, per la prima volta, la Cittadella degli Archivi del Comune di Milano e Casa degli Artisti e 10 gallerie d'arte milanesi e non: Ciaccia Levi, kaufmann repetto, Loom Gallery, Monica De Cardenas, Nashira Gallery, Settantaventidue, Spazio Lima, Vistamare, con la speciale partecipazione di APALAZZOGALLERY da Brescia ed Ex Elettrofonica da Roma, due gallerie che per la prima volta partecipano trovando ospitalita in citta .

Ne ha parlato ad Askanews la curatrice dell'evento e curatrice della Collezione Ramo Irina Zucca Alessandrelli.

"La Milano Drawing Week e una mostra diffusa di disegno contemporaneo e moderno. Ci saranno una serie di mostre gratuite in giro per la citta in cui vedere chi disegna oggi, cosa disegna oggi e che cosa e il disegno oggi. La Milano Drawing Week si basa sull'idea di scegliere ogni anno una serie di artisti che lavorano su carta. A ognuno di loro mando il link per vedere la collezione Ramo, che e una collezione di disegno italiano del Novecento, unica al mondo. Ognuno di questi artisti selezionati sceglie l'opera che preferisce da mettere all'interno della propria mostra personale: in questo modo c'e un dialogo tra il disegno moderno italiano e il disegno contemporaneo.

Una novita e questa grande mostra che viene dal Brasile Attitudine politica. Artisti dell'America Latina dall'Archivio di Paulo Bruscky , e che per la prima volta esce dal Brasile e arriva in Italia alla Citta della degli Archivi. E una mostra dall'archivio personale dell'artista Paulo Bruscky ed e un archivio che lui ha fatto durante decenni a partire dagli anni Settanta per mantenersi in contatto con gli artisti che vivevano in Sud America: durante i periodi delle dittature avevano scoperto che l'unico modo di passare la censura era mandarsi delle opere d'arte dentro le buste, quindi arte postale da lui conservata, queste buste sono chiaramente opere su carta e quando venivano ricevute a volte davano vita a delle piccole mostre segrete.

Venire alla Milano Drawing Week per noi ha lo scopo di dare una nuova idea di che cosa e il disegno al grande pubblico e dare l'importanza che si merita a questo mezzo espressivo. Proprio per far conoscere il disegno e anche per cambiare il modo di vedere il disegno proponiamo dei workshop per adulti e bambini sia con l'acquarello che con la camera lucida: proprio perche mi sono resa conto facendogli io in prima persona che quando uno si mette a disegnare e lavorare su carta, poi guarda il disegno in maniera completamente diversa perche sa tutto quello che c'e dietro e quindi questo cambia l'occhio per sempre".

Torna per il secondo anno anche il Premio Milano Drawing Week, tra i pochissimi riconoscimenti dedicati al disegno in Italia, assegnato a uno degli artisti contemporanei partecipanti. Il Premio, sostenuto da Gruppo Censeo, consiste in un riconoscimento in denaro pari a 3.000 come incentivo per la continuita nella produzione su carta.

Festa di apertura venerdi 22 novembre dalle 18.30 a Casa degli Artisti con l'opening della mostra Carta Rampante e Attrezzo Disegnante di Manuel Scano Larraza bal

Tutte le mostre sono a ingresso gratuito.